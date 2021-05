Résultat Ligue des Champions : battu par City (0-2), le PSG échoue aux portes de la finale !

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Battu 2-1 au match aller au Parc des Princes, le PSG rêvait d'exploit pour sa demi-finale retour de Ligue des Champions à Manchester City. Sur la pelouse glacée de l'Etihad Stadium, Paris ne s'est jamais vraiment donné le droit de rêver. Sinon 11 petites minutes... Le temps que Ryad Mahrez, déjà buteur lors du match aller et homme de cette double confrontation, ne trompe Keylor Navas d'une frappe entre les jambes.

Mahrez aura fait très mal à Paris

Privé de Kylian Mbappé, incertain jusqu'au coup d'envoi et finalement sur le banc bien que pas en état de jouer, le PSG a pourtant fait mine d'y croire, ratant deux balles de 1-1 par Marquinhos (16e) puis Angel Di Maria (19e) mais les Citizens étaient supérieurs et ont finalement bien contrôlé leur partie, manquant plusieurs balles de 2-0 par De Bruyne (30e), Mahrez (45e+2), Bernardo Silva (45e+2) et Foden (54e).

Si Ander Herrera a bien tenté d'impulser la révolte jusqu'à sa sortie à l'heure de jeu, l'ancien Red Devils fut l'un des rares au niveau. Peu après l'heure de jeu, Ryad Mahrez s'est offert un doublé (63e), éteignant définitivement les espoirs du Champion de France. Un PSG ensuite réduit à dix après un carton rouge sorti contre Angel Di Maria pour un geste d'humeur sur Fernandinho (69e). Blessé la semaine passée et encore trop diminué pour être utile, Kylian Mbappé ne sera même pas rentré sur le terrain aider son équipe.

Le PSG doit vite se reconcentrer

Pour la deuxième fois en cinq ans, Abou Dabi domine Doha dans le match des fortunes ennemies du Golfe. Un coup difficile à digérer pour Paris qui va devoir se relever en Ligue 1 et en Coupe de France pour aller chercher le doublé national. De son côté, Manchester City attend désormais de connaître son adversaire pour la finale d'Istanbul du 29 mai. Ce sera soit le Chelsea de Thomas Tuchel, soit le Real Madrid de Zinédine Zidane. Réponse demain soir.