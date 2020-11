Résultats Champions League : le PSG vendange, le Stade Rennais ramasse, Messi marque, CR7 reste muet

A Leipzig, le PSG tient le RB en échec (1-1), ce qui est un bon résultat. Mais quand on sait qu'Angel Di Maria, auteur de l'ouverture du score à la 8e, a manqué un pénalty à la 16e et a eu un but refusé pour hors-jeu (39e), on se dit que les vice-champions d'Europe peuvent nourrir des regrets. Surtout que l'égalisation allemande est venue d'un ancien de la maison Nkunku (42e)…

A Londres, par contre, le Stade Rennais est mené 2-0 suite à deux pénaltys transformés par Werner (9e, 41e). Et contrairement à Paris, on ne voit pas les Bretons repartir de Chelsea avec les trois points. Au Camp Nou, le Barça mène 1-0 face au Dynamo Kiev grâce à un pénalty transformé par Lionel Messi. A Budapest, Cristiano Ronaldo, titulaire pour la première fois depuis qu'il n'est plus positif à la Covid-19, n'a pas trouvé le chemin des filets contre Ferencvaros (1-0). Alvaro Morata, qui a eu trois buts annulés par la VAR pour hors-jeu la semaine dernière contre Barcelone, a inscrit l'unique but (7e).

Basaksehir 2-1 Manchester United (terminé)

RB Leipzig 1-1 PSG

Chelsea 2-0 Stade Rennais

FC Séville 1-2 Krasnodar

Zénith Saint-Pétersbourg 1-1 Lazio Rome (terminé)

Club Bruges 0-3 Borussia Dortmund

FC Barcelone 1-0 Dynamo Kiev

Ferencvaros 0-1 Juventus Turin