Résultats Champions League : triste nul pour le PSG, victoire à l'arrachée pour le Real Madrid (terminé)

On attendait monts et merveilles de la première titularisation du trio Messi-Neymar-Mbappé, on aura eu droit à beaucoup de promesses mais aucune concrétisation. Déjà parce que le trio n'aura tenu que 50 minutes avant la sortie sur blessure du Français, ensuite parce que le Club Bruges n'aura pas joué au spectateur et aura bien bougé la formation de Mauricio Pochettino. Anders Herrera avait ouvert le score à la 15e, Vanaken a égalisé à la 27e.

A San Siro, le Real Madrid a décroché les trois points en toute fin de match. Après une première période au cours de laquelle ils ont été dominés, les Merengue ont disputé une belle seconde période, Rodrygo leur donnant la victoire à la 90e sur une passe décisive d'Eduardo Camavinga. A noter le score de tennis de Manchester City face au RB Leipzig (6-3).

Groupe A :

Club Bruges 1-1 PSG

Manchester City 6-3 RB Leipzig

Groupe B :

Liverpool 3-2 AC Milan

Atlético Madrid 0-0 FC Porto

Groupe C :

Besiktas 1-2 Borussia Dortmund

Sporting Portugal 1-5 Ajax Amsterdam

Groupe D :

Sheriff Tiraspol 2-0 Chakhtior Donetsk

Inter Milan 0-1 Real Madrid

