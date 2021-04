Résultats Champions League : le PSG battu mais qualifié, Chelsea aussi (terminé)

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le Paris Saint-Germain s'attendait à passer une soirée compliquée face au Bayern Munich malgré son succès de l'aller (3-2) et il n'a pas été déçu ! Les champions d'Europe se sont battus comme des lions, faisant honneur à leur titre, ils se sont imposés (1-0, but de l'ex-Parisien Choupo Moting) mais sont finalement éliminés. Les Parisiens, eux, ont autant joué de malchance ce soir qu'ils ont eu de la réussite il y a une semaine puisqu'ils ont touché trois fois les poteaux. Mais l'essentiel est là : ils sont en demi-finales, où ils affronteront le vainqueur de Dortmund-Manchester City (1-2 à l'aller). On salive à l'avance à un choc avec l'équipe de Pep Guardiola, dont le propriétaire (la famille royale d'Abu Dabi) est un ennemi déclaré du Qatar…

A Séville, le scénario a été le même entre Chelsea et le FC Porto. Les Anglais s'étaient imposés 2-0 à l'aller (déjà disputé sur le terrain neutre de Sanchez-Pizjuan) et n'ont pris aucun risque ce soir. Il n'y a ainsi eu aucun tir cadré en première période ! Mais ils ont encaissé un but de Taremi à la dernière seconde. Les Blues de Thomas Tuchel attendent désormais le vainqueur de Liverpool-Real Madrid (1-3).