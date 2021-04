Résultats Champions League : le PSG et Chelsea prennent une option (terminé)

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Deux victoires à domicile hier, deux à l'extérieur ce soir : les quarts de finale de la Champions League ont offert des scénarios diamétralement opposés d'un jour à l'autre ! Ce mercredi, le PSG a réalisé un très gros coup en allant s'imposer sur la pelouse du champion d'Europe en titre, le Bayern Munich (3-2). Neymar (deux passes décisives) et Kylian Mbappé (deux buts) ont été les grands artisans de ce succès très importants. Les Bavarois ont tiré 25 fois au but mais n'ont trouvé le chemin des filets que par l'ex-Parisien Choupo-Moting (37e) et Müller (60e). Paris, lui, a ouvert le score dès la 3e par Mbappé, a doublé la mise par Marquinhos (sorti sur blessure dans la foulée) à la 28e avant de reprendre l'avantage par Mbappé à la 68e.

A Porto, Chelsea a fait le travail face à la révélation de la saison en C1, vainqueur de la Juventus de Cristiano Ronaldo au tour précédent. Les Anglais, vainqueurs 2-0 grâce à des buts de Mount (32) et Chilwell (85e), ont un pied en demi-finales. Matches retour mardi prochain !