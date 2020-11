Résultats Champions League : le PSG, le FC Barcelone et la Juventus s'imposent (terminé)

Le PSG devait absolument s'imposer ce soir face au RB Leipzig et il l'a fait. Pour la manière, on repassera mais l'essentiel est là : avec 6 points, le club de la capitale est de nouveau 2e, derrière Manchester United, et peut espérer se qualifier pour les 8es de finale. Mais il lui faudra montrer plus que ça dans les prochaines semaines pour espérer, par exemple, ramener un résultat d'Old Trafford.

Dans les autres matches, l'équipe bis du FC Barcelone a fait le travail à Kiev (4-0), grâce notamment à un doublé de Martin Braithwaite et un but d'Antoine Griezmann. De son côté, la Juventus Turin a attendu les arrêts de jeu pour prendre le meilleur sur Ferencvaros (2-1). Cristiano Ronaldo a marqué le premier but bianconero, rejoignant Lionel Messi au 1er rang des meilleurs scoreurs à domicile en C1 avec 70 réalisations.

Groupe E

Stade Rennais 1-2 Chelsea

Krasnodar 1-2 FC Séville

Groupe F

Borussia Dortmund 3-0 Club Bruges

Lazio Rome 3-1 Zénith Saint-Pétersbourg

Groupe G

Dynamo Kiev 0-4 FC Barcelone

Juventus Turin 2-1 Ferencvaros

Groupe H

Paris SG 1-0 RB Leipzig

Manchester United 4-1 Basaksehir