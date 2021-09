Résultats Champions League : le PSG et le Real Madrid tenus en échec (mi-temps)

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Petite surprise en Belgique ce soir : le PSG est tenu en échec à la pause par le Club Bruges. Les Parisiens, qui alignent ce soir pour la première fois leur trio magique Neymar-Messi-Mbappé, ont ouvert le score Herrera mais se sont faits rejoindre dans la foulée par les locaux. Cependant, la domination parisienne laisse entrevoir d'autres buts après la pause quand les Belges commenceront à faiblir.

A Milan, le Real Madrid a beaucoup souffert face à l'Inter Milan, qui s'est procuré les grosses occasions de la première période. Les hommes d'Ancelotti tiennent plutôt bien mais ils peinent à se montrer dangereux.

Groupe A :

Club Bruges 1-1 PSG

Manchester City 3-1 RB Leipzig

Groupe B :

Liverpool 1-2 AC Milan

Atlético Madrid 0-0 FC Porto

Groupe C :

Besiktas 1-2 Borussia Dortmund (terminé)

Sporting Portugal 1-3 Ajax Amsterdam

Groupe D :

Sheriff Tiraspol 2-0 Chakhtior Donetsk (terminé)

Inter Milan 0-0 Real Madrid