Résultats Champions League : le PSG et le Stade Rennais battus, Messi et Ronaldo s'imposent (terminé)

C'est un joli zéro pointé que la France s'est offert en Champions League cette semaine. Après l'OM, balayé à Porto (0-3) hier, le PSG et le Stade Rennais ont eu aussi pris le bouillon ce soir. Les vice-champions d'Europe se sont inclinés face au RB Leipzig (1-2) alors qu'ils avaient ouvert le score par Di Maria (6e). Ils ont terminé à neuf après l'expulsion de Gueye (69e) et Kimpembé (90e). Deux défaites en trois matches de poules, ça fait longtemps que ce n'était pas arrivé aux Parisiens.

Le Stade Rennais, lui, a été balayé par Chelsea (0-3). Après avoir rapidement encaissé un but sur pénalty (10e), les Rouge et Noir ont fait bonne figure à Stamford Bridge jusqu'à la 41e, quand l'arbitre a expulsé injustement Dalbert et accordé un nouveau pénalty aux Blues. La suite ne fut que souffrance pour les Bretons.

Enfin, au Camp Nou, le FC Barcelone s'est imposé dans la douleur face au Dynamo Kiev (2-1). Lionel Messi a ouvert le score dès la 5e, encore sur pénalty. L'Argentin attend toujours de marquer dans le jeu. Par la suite, les Ukrainiens ont été très dangereux mais ont finalement dû s'incliner. La Juventus, elle, s'est baladée à Budapest face à Ferencvaros (3-0). Mais, contrairement à dimanche, quand il a joué les sauveurs contre la Spezia (4-1), Cristiano Ronaldo est demeuré muet.

Basaksehir 2-1 Manchester United

RB Leipzig 2-1 PSG

Chelsea 3-0 Stade Rennais

FC Séville 3-2 Krasnodar

Zénith Saint-Pétersbourg 1-1 Lazio Rome

Club Bruges 0-3 Borussia Dortmund

FC Barcelone 2-1 Dynamo Kiev

Ferencvaros 1-4 Juventus Turin