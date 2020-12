Résultats Champions League : le PSG mate MU, Giroud met un quadruplé, 750e but pour CR7 (terminé)

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Au coup d'envoi de son match contre MU, le PSG était en fâcheuse posture. La victoire de Leipzig à Basaksehir (4-3) l'avait relégué à la 3e place, trois points derrière les deux leaders. Mais grâce à sa victoire en terre anglaise, le voilà désormais leader au goal average particulier et en position de force avant de recevoir les Turcs la semaine prochaine. Des buts de Neymar (6e,90e) et Marquinhos (69e) ont offert une victoire bienvenue pour Thomas Tuchel (Rashford avait égalisé à la 32e). Un succès la semaine prochaine sur Basaksehir et Paris verra les 8es de finale !

A Séville, Olivier Giroud a réalisé un incroyable exploit en inscrivant les quatre buts de Chelsea ! Toujours très critiqué, le champion du monde continue d'empiler les buts à chaque fois que Frank Lampard lui donne sa chance.

A Turin, Cristiano Ronaldo a inscrit le deuxième but de la large victoire de la Juventus. Il s'agit du 750e de sa carrière. Il n'est plus qu'à onze longueurs du roi Pelé. Et disputera une finale pour la 1ère place du groupe la semaine prochaine au Camp Nou contre son "ami" Lionel Messi.

Groupe E :

Krasnodar 1-0 Stade Rennais

FC Séville 0-4 Chelsea

Groupe F :

Club Bruges 3-0 Zénith Saint-Pétersbourg

Borussia Dortmund 1-1 Lazio Rome

Groupe G :

Ferencvaros 0-3 FC Barcelone

Juventus Turin 3-0 Dynamo Kiev

Groupe H :

Manchester United 1-3 PSG

Basaksehir Istanbul 3-4 RB Leipzig