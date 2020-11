Résultats Champions League : le PSG mène, le FC Barcelone tenu en échec, CR7 a marqué (mi-temps)

Battu deux fois lors des trois premières journées, le PSG doit s'imposer ce soir face au RB Leipzig. A la mi-temps, c'est plutôt bien parti. Les vice-champions d'Europe mènent depuis la 11e minute grâce à un pénalty obtenu par Angel Di Maria et transformé par Neymar. A Kiev, une équipe bis du FC Barcelone est tenue en échec par le Dynamo (0-0). Les débats ont été équilibrés. A Turin, en revanche, c'est la Juventus qui a dominé mais qui s'est retrouvée menée à la 19e minute. Heureusement, Cristiano Ronaldo, encore et toujours lui, a égalisé à la 35e.

Groupe E

Stade Rennais 1-2 Chelsea (terminé)

Krasnodar 1-2 FC Séville (terminé)

Groupe F

Borussia Dortmund 1-0 Club Bruges

Lazio Rome 2-1 Zénith Saint-Pétersbourg

Groupe G

Dynamo Kiev 0-0 FC Barcelone

Juventus Turin 1-1 Ferencvaros

Groupe H

Paris SG 1-0 RB Leipzig

Manchester United 3-0 Basaksehir

Cristiano Ronaldo is off the mark in the 2020-21 Champions League 🤩#UCL pic.twitter.com/3UZEoxIFwQ