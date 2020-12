Résultats Champions League : le Stade Rennais et Messi humiliés, le PSG dans l'attente (terminé)

En attendant de savoir ce que l'UEFA va décider de faire avec PSG-Basaksehir, arrêté à la 14e minute en raison d'insultes racistes du quatrième arbitre, le Stade Rennais a de nouveau sombré ce soir. Pour sa dernière sortie en Champions League, le club breton a concédé une 5e défaite en 6 matches, cette fois face au FC Séville au Roazhon Park (1-3). La C1 était trop grand pour les Rouge et Noir !

Dans le grand match de la soirée, la Juventus Turin a giflé le FC Barcelone au Camp Nou (3-0) grâce un doublé de Ronaldo sur pénalty et un but magnifique de McKenny. Les Blaugranas ont été en dessous de tout. Ils auraient pu s'incliner plus largement, un autre pénalty n'ayant pas été accordé à la Juve et Bonucci ayant vu un but refusé pour hors-jeu.

Groupe E :

Chelsea 1-1 Krasnodar

Stade Rennais 1-3 FC Séville

Chelsea et Séville qualifiés, Krasnodar en Europa League

Groupe F :

Lazio Rome 2-2 Club Bruges

Saint-Pétersbourg 1-2 Borussia Dortmund

Dortmund et Lazio qualifiés, Bruges en Europa League

Groupe G :

Dynamo Kiev 1-0 Ferencvaros

FC Barcelone 0-3 Juventus Turin

Juventus et Barça qualifiés, Kiev en Europa League

Groupe H :

PSG 0-0 Basaksehir (match arrêté)

RB Leipzig 3-2 Manchester United

PSG et Leipzig qualifiés, MU en Europa League