EN DIRECT

Ce jeudi soir (18 heures, sur beIN Sports 2), le PSG dispute un match amical en Arabie Saoudite au stade du roi Fahd face au Riyadh Season, une sélection des meilleurs joueurs du championnat local emmenée par Cristiano Ronaldo. Un moment spécial et peut-être la dernière occasion de voir CR7 et Messi se mesurer l'un à l'autre. But ! Football Club vous propose de suivre cette rencontre.