Riyadh Season - PSG : Messi régale, CR7 réussit son retour… les Tops et les Flops de la rencontre

ANALYSE

Ce jeudi soir, le PSG a gagné contre « Riyadh Season » (une sélection des deux meilleurs clubs de Riyad : Al-Nassr et Al-Hilal, ndlr) où figurait un certain Cristiano Ronaldo. Si la rencontre était anecdotique, les hommes de Christophe Galtier ont eu du mal à s’imposer que l’équipe du championnat saoudien (5-4). Voici les Tops et les Flops de la rencontre.