Ronaldo a encore craqué à cause de Messi !

Avec les réseaux sociaux, il y a plusieurs moyens de devenir célèbre rapidement. Montrer son anatomie, relever un challenge stupide ou... dire à Cristiano Ronaldo que Lionel Messi est meilleur que lui. C'est ce qu'a fait un enfant à la fin du match entre al-Nassr et al-Batin (3-1) vendredi. Précision importante : CR7 n'avait pas été décisif dans cette partie, ce qui l'avait déjà profondément énervé.

En entendant le gamin lui dire que Messi était le plus grand, le Portugais a vu son sang ne faire qu'un tour : "Va le regarder alors, pourquoi tu es là !?!". Le tout dit bien fort, la mâchoire serrée et sans un regard pour l'imprudent. Cristiano Ronaldo a beau avoir 38 ans et jouer loin de l'Europe, sa rivalité avec l'Argentin semble éternelle. Et un sujet de contrariété récurrent, surtout en cette semaine où le Parisien a décroché le prix The Best pour l'année 2022.

After a kid told Ronaldo that Messi’s the greatest, Ronaldo replied saying “Go watch him then, why are you here”. Keep in mind he turned 38 last month and still has the mentality of a teenager. He literally won the game too. pic.twitter.com/eDhStivtWA