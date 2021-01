SCO Angers - PSG (0-1) : Ménès salue le héros parisien et donne de l'espoir à Pochettino

Grâce à un but de Layvin Kurzawa, le PSG s'est imposé à Angers (1-0) hier soir, prenant provisoirement la tête du championnat avec deux points d'avance sur l'OL. Pas un hasard selon Pierre Ménès qui, sur son blog, estime que l'équipe est en progrès. Le journaliste de Canal+ a délivré les bons points, notamment à Keylor Navas, et estimé qu'avec désormais un match par semaine, l'entraîneur argentin va avoir le temps d'apposer sa griffe sur son groupe.

"Le PSG l’a emporté petitement à Angers, dans des conditions très difficiles, sous une pluie glacée - ou de la neige fondue selon les appréciations - et sur une pelouse dans un état plus que médiocre. Encore une fois, Navas a fait le boulot, sur une frappe de Capelle puis sur une tête plongeante de Diony. Finalement, Paris a emporté la décision sur quasiment la seule action offensive réussie par ses latéraux, avec un centre de Florenzi dévié et la jolie volée de Kurzawa au deuxième poteau."

"Ce n’était toujours pas un grand PSG, loin s’en faut. Mais on va maintenant attaquer une période pendant laquelle Paris va moins jouer. Ce qui va faire grand bien aux hommes de Pochettino. Les blessés commencent à revenir, Neymar a fait tout le match, Kimpembé est rentré… Je n’irai pas jusqu’à dire que cela prend forme mais en attendant de voir ce que vont faire Lille et Lyon, le PSG compte deux points d’avance au classement."

Kylian Mbappe has scored just two goals in his last eight matches for PSG 😕 pic.twitter.com/sV2NeVygBB