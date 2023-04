SCO Angers - PSG : les compos officielles

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des valeurs marchandes des Parisiens

Fort de ses huit points d'avance sur son dauphin marseillais, le PSG va pouvoir suivre cette 32e journée en toute tranquillité. Car non seulement il a un déplacement largement dans ses cordes ce soir à Angers, dernier du championnat, mais ses trois poursuivants vont devoir surmonter de sérieux obstacles. En effet, l'OM se déplacera à Lyon dimanche soir alors que Lens (3e) et Monaco (4e) s'affronteront demain à Bollaert. Mais d'ici là, il faut faire le job à Angers. Et pour l'occasion, Christophe Galtier a envoyé l'artillerie lourde, alignant notamment Kylian Mbappé et Lionel Messi en pointe.