Stade de Reims – PSG (0-2) : Neymar, colère froide, Jorginho... les mots forts de Tuchel

Si le PSG est allé chercher un joli succès à Reims (2-0), les Parisiens sont repartis de Delaune après avoir pris quelques coups. Téléfoot a notamment passé des images de Neymar sortant en terrain se plaignant à Thomas Tuchel de son mollet. Un pépin physique que le coach allemand a évoqué au micro du diffuseur, minimisant ce pépin : « Je ne pense pas une blessure. Il a des douleurs, c'est normal. Il a pris quelques coups mais je ne pense pas que ce soit sérieux ».

« Je ne suis pas content »

Dans l'analyse du match, Thomas Tuchel a surpris, se montrant très critique avec ses joueurs : « Je ne comprends pas pourquoi on a raté autant d'occasions. Après 20 ou 30 minutes, cela peut être 2 ou 3 ou 4-0. Je ne suis pas content de la deuxième mi-temps. Ce n'était pas assez sérieux, pas avec la même intensité. Je ne suis pas content ». Même le double buteur Mauro Icardi se contente de remarque minimaliste de son entraîneur : « Il est là pour marquer. Il a marqué deux fois. On a raté trop d'occasions, lui aussi. Mais c'était nécessaire de retrouver cette qualité face au but. Pour un n°9, c'est important ».

Il ne dément pas la rumeur Jorginho

Enfin, Thomas Tuchel n'a ni confirmé ni démenti l'intérêt du PSG pour le milieu de Chelsea Jorginho, que Leonardo tenterait d'obtenir en prêt. Sa réponse : « Jorginho ? (Rires) Je ne peux rien dire mais bien essayé ».