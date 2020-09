Stade de Reims – PSG (0-2) : les 5 héros parisiens à Delaune

Mauro Icardi, double buteur

En plein doute et muet depuis le 27 février, Mauro Icardi a profité du déplacement à Delaune pour se refaire la cerise. Rapide buteur d'un joli enchaînement (9e), l'Argentin a joué avec intelligence et efficacité. Que ce soit dans ses déviations ou dans ses tentatives, l'ancien de l'Inter a été très juste. Perdrag Rajkovic l'a privé d'un doublé (17e). Il s'est vengé à la 62e minute parachevant une belle action pour faire le break.

Kylian Mbappé, double passeur

Proche d'ouvrir la marque rapidement (6e), Kylian Mbappé a été à l'origine du but d'Icardi sur une percussion ponctuée d'une sublime passe cachée. S'il n'a pas marqué, le Champion du Monde s'est mis au service des autres, se montrant très actif. Donnant même le 2-0 à l'Argentin (62e). Sa prestation aurait mérité un but mais Perdrag Rajkovic lui a fait barrage et il a manqué d'adresse.

Neymar a régalé

Qu'on soit supporter du PSG ou non, on ne peut qu'aimer ce Neymar-là. Présent partout sur le terrain, s'appliquant au repli défensif, le Brésilien a également fait parler sa classe en partant de plus loin. L'ancien du Barça est passé proche du but de l'année après avoir passé en revue tout le côté droit rémois (42e).

Leandro Paredes, le 6 providentiel de Paris

Entouré de cinq joueurs à vocation très offensives (Draxler, Neymar, Di Maria, Mbappé, Icardi), Leandro Paredes avait un rôle central dans le schéma en 4-4-2 de Thomas Tuchel. L'Argentin a comblé tous les trous avec efficacité. Un grand match de sa part. Et si c'était lui le « 6 » cherché désespérément par Leonardo sur le marché des transferts ?

Keylor Navas, l'invincible

Quand Keylor Navas est dans le but, Paris a la baraka. Le Costaricien aimante les ballons. Quand il est battu, les montants le sauvent comme ce fut le cas à la 61e sur la tentative de Boulaye Dia repoussée par le poteau... juste avant le 0-2. Toujours invaincu cette saison en trois matches.