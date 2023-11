Stade de Reims - PSG : Luis Enrique en remet une sacrée couche sur Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Au micro d'Amazon Prime Vidéo, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a critiqué Kylian Mbappé après la victoire contre le Stade de Reims (0-3) malgré le triplé inscrit par l'attaquant français. "Je ne suis pas vraiment content de Kylian Mbappé aujourd’hui. Sur les buts je n’ai rien à dire. Mais il peut aider l’équipe davantage, dans une différente manière. Je vais lui en parler en premier, je ne vous dirai jamais ce dont il s’agit car c’est privé. Kylian est un des meilleurs au monde. Mais on a besoin de plus. On veut que lui fasse plus encore."

"Je ne veux pas qu’il se repose sur ses lauriers"

En conférence de presse d'après-match, le coach espagnol est revenu sur son recadrage envers sa star, en remettant une couche. "Concernant Kylian, en termes de buts, je n’ai rien à rajouter, on connaît sa valeur. En revanche, je lui en demande encore plus dans le jeu. Je sais qu’il est capable de faire mieux qu’aujourd’hui. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde, mais il a encore une marge de progression. Je ne veux pas qu’il se repose sur ses lauriers. Il doit encore s’améliorer et aider ses coéquipiers."

