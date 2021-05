Stade Rennais - PSG (1-1) : le coup de gueule de Marquinhos envers ses coéquipiers 

Zapping But! Football Club PSG - Manchester City : le comparatif de la valeur des effectifs

Grosse désillusion pour le Paris Saint-Germain ! Accroché par le Stade Rennais ce dimanche en clôture de la 36ème journée de Ligue 1 (1-1), le club de la capitale accuse désormais un retard de trois points sur le LOSC au classement. Les hommes de Mauricio Pochettino, incapables d'emballer cette partie, voient le titre peu à peu s'éloigner.

Moise Kean refuse néanmoins d'abandonner à deux journées de la fin du championnat. "On a joué un bon match, on n’a pas pu concrétiser avec deux buts. On n’a pas eu de chance. Mais l’équipe était bien. Eux aussi c’était une bonne équipe mais on a très bien joué je pense. Pourquoi perdu ? Bah oui on y croit encore. On croit toujours à la première place, c’est à nous désormais de gagner tous les matchs et d’y croire. Il faudra un miracle mais on va donner 100% pour accrocher cette première place", a ainsi lancé l'Italien au micro de Canal +.

"C’est inadmissible de laisser des points"

Tout comme son coéquipier transalpin, Marquinhos, le capitaine du PSG, a avoué que l'équipe allait se battre jusqu'au bout. Mais le Brésilien est allé plus loin et a poussé une gueulante contre ses coéquipiers. "On va y croire jusqu’à la fin, on ne veut pas perdre. Mais quand on est le PSG, on sait qu’il faut faire beaucoup mieux que ça. On sait que c’est très difficile contre Lille qui est très bien, très costaud. Mais il reste deux matchs et il faut y croire. Il faut penser à nous, faire de meilleures choses, gagner les matchs et ensuite on verra ce qu’on peut faire."

"Je pense qu’on a eu des occasions aussi et on n’a pas su marquer. Le foot, c’est des détails. Si tu n’arrives pas à être décisif comme il faut… On a des occasions, on arrive à bien débuter le match mais on n’a marqué qu’un but. Ils sont arrivés, un corner, ils l’ont mis dedans. On est conscient, on sait qu’on doit faire mieux. Si on regarde le bilan de la saison, on a eu beaucoup d’échecs qu’il ne fallait pas, surtout beaucoup de matchs à la maison, on a laissé des points passer. En fin de saison, on compte les points et on voit ceux qu’on a laissé passer."

"On va jouer ce qu’il nous reste à jouer. On a une Coupe de France à aller chercher et le championnat pour continuer à mettre la pression à Lille pour qu’ils fassent un faux pas. Il faut y aller à 100%. Il faut bien parler dans la semaine, c’est inadmissible de laisser des points comme ça quand on est le Paris Saint-Germain. Ça peut arriver une fois, deux fois, mais ça commence à faire beaucoup. Il faut être sincère, ce n’est pas notre meilleure saison, on n’était pas très costauds. Il faut faire beaucoup mieux dans cette fin de saison et commencer par bien se parler pour la semaine prochaine."