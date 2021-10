Stade Rennais - PSG (2-0) : la réponse hilarante de Neymar après le fiasco à Rennes

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

On peut être un champion, avoir bientôt la trentaine et avoir un peu d’autodérision. Neymar (PSG, 29 ans) l’a montré pas plus tard qu’hier soir sur les réseaux sociaux.

Il n’a ainsi échappé à personne qu’une partie des canaux très chers à Mark Zuckerberg ont été bloqués pendant plusieurs heures. Et l’attaquant brésilien du PSG fait partie de ceux qui y sont le plus actif dont les plus impactés.

Pour réagir au deuxième degré, Neymar a parlé de panne... comme celle qu'il a lui-même connue dimanche face au Stade Rennais au Roazhon Park lors de la 9e journée de Ligue 1 (0-2). « Il n'y a que les week-ends de Zuck et le mien qui ont mal tourné ou il y en a d'autres aussi ? », a-t-il ainsi souri sur Twitter avec des émojis à la clé. Preuve que Neymar sait sourire et se remettre bientôt en question ?

Só o final de semana do zuck e o meu que deu ruim ou de mais alguém também? 🤣🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) October 4, 2021