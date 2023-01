Stade Rennais - PSG : Genesio raconte son coup de génie, Galtier tacle Messi et Neymar !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Le PSG a encore perdu. Deux semaines après sa défaite à Lens, le champion de France s’est incliné hier soir à Rennes (0-1). Christophe Galtier était très en colère et n’a pas hésité à envoyer un tacle déguisé à Lionel Messi et Neymar, titulaires et qui ont trop souvent décroché à son goût.

« On a eu trop de joueurs qui ont décroché entre les lignes sans avoir de joueurs assez haut pour fixer la ligne défensive rennaise, a-t-il pesté en conférence de presse. On savait qu’on pouvait être exposés aux contres et aux transitions. J’avais pris l’option de jouer avec 3 défenseurs centraux, il aurait fallu que le secteur offensif soit plus haut, plus au contact de la défense rennaise, même si le bloc rennais était très compact. Et que nos pistons, quand ils avaient fait la différence, puissent avoir du monde dans la surface. Il y a beaucoup trop de situations de jeu qui n’ont pas été des occasions, car il y avait une absence totale de présence dans la surface de réparation.Il y a toujours un plan sur mes deux joueurs, que ce soit Ney ou Leo, mais on doit être aussi capable de trouver d’autres options. Est-ce qu’on doit complètement décrocher pour animer le jeu ? Si Leo décroche, il faut qu’on ait beaucoup plus de points de fixation en haut, là, on n’en avait pas. Ney et Leo ont décroché ensemble dans des zones où il y avait du monde. Il y avait de la possession, mais très peu de situations offensives. On a quand même fait beaucoup de pousse-ballon ce soir. »