Stade Rennais - PSG : Hakimi balaye une polémique lunaire et se fait reprendre de volée

La polémique ne manque pas d’enfler depuis hier soir et la victoire du PSG à Rennes (3-1). Le but d’Achraf Hakimi de la tête, qui a permis aux Parisiens de doubler la mise, a nécessité l’intervention de la VAR pour une potentielle main du Marocain au début de l’action, mais le but a finalement été validé. Interrogé après la rencontre, le latéral droit du PSG a nié en bloc : « Quelle main ? Je ne sais pas de quelle action tu me parles. Je pense que tu n’as pas bien regardé le but, c’est avec la tête. Je ne sais pas, j’ai pas revu l’action en tout cas », a-t-il précisé au micro de Prime Vidéo.

« La main d'Hakimi aurait dû être sifflée »

« L’honnêteté, ça ne s’achète pas », a fustigé l’insider marseillais Vincenzo Tommasi sur Twitter. Saïd Ennjimi, lui, a donné tort à l’arbitre d’avoir accordé le but à Hakimi. « Ce genre de mains sont régulièrement sifflées dans les surfaces de réparation. Là, c'est au début de l'action donc c'est plus facile de ne pas la siffler. Il y a des explications réglementaires, mais dans l'interprétation, elle aurait dû être sifflée, a expliqué l’ancien arbitre à L’Équipe. Il aurait dû sanctionner cette main car ça doit être cohérent de partout. Encore une fois, si Hakimi était dans la surface et qu'il faisait une passe décisive après cette main, elle aurait été sifflée. »

