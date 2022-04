Strasbourg - PSG, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club PSG : Lukaku une opportunité XXL pour Paris !

Pour ce match particulier contre le Champion de France, Julien Stéphan devrait composer sans Jean-Eudes Aholou et Dimitri Liénard en plus de l'absence d'Ismaël Doukouré. On devrait sa rapprocher du onze aligné contre Lille le week-end dernier même si un léger doute persiste sur Anthony Caci, malade en début de semaine.

Les absents du côté de Strasbourg : Aholou, Liénard, Doukouré (blessés).

Un Paris avec six absents à la Meinau

En face, Mauricio Pochettino doit composer avec six absents. Mauro Icardi, Leandro Paredes, Julian Draxler et Abdou Diallo sont blessés. Colin Dagba poursuit sa reprise sur le bas côté et Idrissa Gueye est suspendu.

Les absents du côté du PSG : Gueye (suspendu), Icardi, Paredes, Draxler, Diallo, Dagba (blessés).

Strasbourg : Sels - Perrin, Nyamsi, Djiku (cap.) - Guilbert, Sissoko, Prcic, Thomasson, Caci - Gameiro, Ajorque.

PSG : Donnarumma - Marquinhos (cap.), S.Ramos, Kimpembe - Hakimi, Verratti, Danilo, N.Mendes - Messi, Mbappé, Neymar.

Ce vendredi (21h, sur Prime Vidéo), Strasbourg reçoit le PSG à la Meinau en ouverture de la 35e journée de Ligue 1.

Alexandre Corboz

Rédacteur