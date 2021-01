Trophée des Champions : PSG 2-1 OM (terminé)

Zapping But! Football Club PSG : le debrief du mercato des Parisiens

En cette période formidable pour le football français, le Trophée des Champions, disputé ce soir à Lens devant des tribunes vides et qui opposait un club qui gagne tout à un autre privé de trophée depuis huit ans, a constitué une nouvelle publicité plutôt négative. Car il n’y a pas eu de suspense entre un PSG qui n’alignait pourtant pas sa meilleure équipe et un OM qui a fait ce qu’il a pu. Mais l’écart est tellement grand entre le club des Qataris et les autres, dont le budget est six fois moindre…

Ce soir, donc, l’OM est bien rentré dans la partie. Mais il ne s’est pas procuré d’occasions franches. Le PSG, qui a débuté au petit trot, a accéléré au fil des minutes et marqué trois buts lors des 45 premières minutes. Les deux premiers (d’Icardi et Mbappé) ont été refusés pour des hors-jeu, le troisième a été validé. A l’origine, une magnifique ouverture de Di Maria depuis son camp pour Icardi, dont la tête trouve le poteau de Mandanda. Mais le ballon lui revient dans les pieds et l’Argentin peut savourer (39e). Juste avant la pause, l’ancien Intériste fracasse la transversale d’une frappe de vingt mètres du pied gauche. La seconde mi-temps n’a valu que par les retrouvailles entre Alvaro et Neymar, par le pénalty transformé à la 81e par le Brésilien, à la réduction du score de Payet à la 89e… et pour l’énième trophée remporté à la fin par le PSG.