Trophées UNFP : Messi (PSG) snobe la cérémonie et fait polémique

Alors que la cérémonie des Trophées UNFP 2023 aura lieu ce dimanche soir au Pavillon Gabriel, à Paris, la star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, ne devrait pas être présent à cette remise des trophées, si l'on en croit les informations de RMC Sport.

Messi fait faux bond

Pourtant, le champion du monde 2022, auteur de 16 buts et autant de passes décisives en championnat depuis le début de la saison, est nommé pour le titre du meilleur joueur de Ligue 1 et du plus beau but de la saison. Une absence qui fait évidemment polémique.

Fabien Chorlet

Rédacteur