Troyes – PSG : sur quelle chaîne voir le match ?

Ce match aurait pu opposer le champion de Ligue 2 en titre face au champion de Ligue 1. Mais c’était sans compter sur le LOSC qui a privé de titre le mastodonte parisien. Sans certaines de ses stars et nouvelles stars telles que Neymar et Sergio Ramos, le PSG pourra tout de même compter sans doute sur le retour de Kylian Mbappé pour mettre à mal l’équipe de Laurent Batlles et démarrer au mieux ce championnat.

De son côté le coach aubois pourra compter sur un effectif quasi-complet pour tenter de résister face à une armada parisienne amoindrie.

Troyes - PSG sur Canal +

Pour suivre Troyes - PSG, nous vous invitons à vous brancher sur la chaîne Canal+ à partir de 21 heures ce samedi.