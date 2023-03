Un bon PSG tient tête au Bayern, pas de but entre Tottenham et Milan

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Ce n'est pas la soirée des buts pour le moment mais les deux matches de ce mercredi tiennent leurs promesses en matière d'intensité. A Munich, le PSG fait plus que jeu égal avec le Bayern, victorieux 1-0 à l'aller au Parc. Les Parisiens, qui ont perdu Marquinhos, blessé, à la demi-heure de jeu (il a été remplacé par Mukiélé), se sont procurés deux grosses occasions par Mbappé et Vitinha mais n'ont pas réussi à conclure. Les Bavarois ont eux aussi été dangereux, par Choupo-Moting et Davies. Le match est équilibré, spectaculaire et tout reste à faire en seconde période, même si ce score avantage évidemment le Bayern.

A Tottenham, le match a débuté avec dix minutes de retard, comme à Chelsea la veille, parce qu'une des deux équipes est arrivée en retard. Mais pas de but non plus et un jeu équilibré, comme à Munich. A l'aller, c'est le Milan qui s'était imposé 1-0.