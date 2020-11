PSG : un départ à la Aouchiche plombe Thomas Tuchel

À quatre jours de son rendez-vous face au RB Leipzig, décisif pour une qualification en huitième de finale de la C1, le PSG s'est réveillé avec la gueule de bois. Étincelant en première période face à l'AS Monaco, à l'image de Kylian Mbappé (double buteur), les protégés de Thomas Tuchel ont sombré après la pause face à de valeureux Monégasques (3-2).

Une nouvelle fois, l'inquiétude porte sur la défense. Depuis le début de saison, les pensionnaires du Parc des Princes concèdent beaucoup de buts. Hier, la défense composée de Kurzawa, Kimpembe, Diallo et Dagba a montré ses limites. Le troisième nommé a même provoqué un énième pénalty qui a causé le courroux de Pierre Ménès : "Ni Dagba ni Diallo n’ont le niveau pour jouer dans un club comme le PSG. Diallo, c’est penalty à chaque fois, ça commence à à devenir un vrai souci."

Les supporters du PSG regrettent le départ de... Tanguy Kouassi

Durant l'intersaison, le PSG a perdu Thiago Silva et Tanguy Kouassi, partis gratuitement à Chelsea et au Bayern Munich. Et, le départ du joueur formé au PSG donne énormément de regrets aux supporters des Rouge et Bleu.

Tout est parti en couille quand Kouassi nous a mis une banane. Il aurait joué 45 matches en étant titulaire dans cette équipe cette saison. Et ça aurait réglé beaucoup de problèmes. Maintenant, on bricole avec des nuls et ça ressemble à rien. Quelle vie. Quel club. — Mathieu Faure (@matfaure) November 21, 2020

Ne pense qu’à Tanguy Kouassi :( — léo (@LeoFernandessss) November 20, 2020

En difficulté au Bayern Munich depuis sa signature, le grand espoir du football français a été convoqué pour la première fois avec l'équipe professionnelle du champion d'Europe en titre. Il se pourrait bien qu'il laisse encore plus de regrets à son ancienne formation dans les semaines à venir.