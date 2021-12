Un doublé de Mbappé permet au PSG de dominer Monaco

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si tous les observateurs s'accordent à dire que la Ligue 1 est devenue plus excitante grâce à l'apport d'entraîneurs étrangers au jeu plus ouvert, on oublie de dire que la course au titre est ennuyeuse à mourir. C'est ce qui arrive quand une Ligue autorise un club à avoir un budget trois fois supérieur à son plus proche rival grâce à des apports extérieurs… Car oui, grâce à son succès de ce soir sur Monaco (2-0), le PSG compte treize points d'avance sur son dauphin marseillais (qui doit jouer un match en plus)…

Ce match, le PSG l'a plié en première période avec un doublé de Kylian Mbappé. Le premier sur pénalty à la 12e, le second sur un bon décalage de Messi à la 45e, avec une frappe enroulée du droit dans le petit filet opposé en guise de conclusion. Deux buts face à son club formateur qui lui permettent d'atteindre les 100 réalisations en Ligue 1 avec le PSG. Après ce revers, l'ASM est 8e… à 19 points de son adversaire du soir.

PSG with the gold font to celebrate Lionel Messi's seventh Ballon d'Or win 🏆 pic.twitter.com/ykLqk3C08U — GOAL (@goal) December 12, 2021