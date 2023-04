Vainqueur à Nice, le PSG calme les ardeurs du RC Lens et de l'OM

Zapping But! Football Club PSG : que faut-il attendre du trio offensif avant le Mondial ?

Au vu de la crise sportive qu'il traverse depuis le début de l'année 2023 mais également de son calendrier, le PSG était présenté comme un leader aux abois. Sur lequel le RC Lens et l'OM comptait sauter. Les Sang et Or avaient d'ailleurs mis la pression hier soir en s'imposant contre Strasbourg (2-1), revenant ainsi à trois longueurs avant de se rendre au Parc des Princes samedi prochain. Il fallait une réaction de Paris et elle est arrivée ce soir, dans l'ambiance hostile de l'Allianz Riviera.

Nice a eu un but refusé pour un millimètre...

Toujours aussi laborieux dans le jeu, les hommes de Christophe Galtier, qui a eu droit à une drôle de réception de son ancien public, se sont imposés grâce à des buts de Lionel Messi (26e) et Sergio Ramos (76e). Ils ont eu le bonheur de voir la goal line technologie refuser un but aux Aiglons pour un millimètre alors que le score n'était que de 1-0. Mais l'essentiel est ailleurs. Paris a mis fin à sa mauvaise série de résultats et, surtout, il accueillera son dauphin avec la certitude de rester en tête quel que soit le résultat. Voilà qui devrait ramener un peu de calme dans la capitale...