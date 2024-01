Wanda Nara a encore changé de tête et devient plus sauvage que jamais !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Jamais à court d'idées Wanda Nara. Et toujours à partager ses dernières aventures sur les réseaux sociaux. Ainsi, Madame Mauro Icardi à la ville a récemment décidé de se refaire une nouveauté au visage. Et s’est ajoutée par la même quelques extravagance capillaires. Que l'on aime, ou pas, tout le monde est au courant. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda Nara (@wanda_nara) Voir le fil infos Podcast Men's Up Life Pour résumer Wanda Nara s’est refait le visage au Brésil. La femme de Mauro Icardi s’est ajoutée quelques extravagance sur la tête. La femme de l'Argentin change une énième fois de look. Elle a posté la photo sur Intsagram et a suscité beaucoup de réactions.

Gabriel Rivals-Campagne

Rédacteur