Wanda Nara en dit plus sur sa grave maladie et se prélasse sur la plage à Istanbul

Alors qu'il s'était fait plus discrète dans les médias et sur les réseaux sociaux après l'annonce de son hospitalisation pour une possible leucémie, Wanda Nara commence peu à peu à revenir sur le devant de la scène.

Afin de boucler la boucle de son passage en temps que présentatrice de l'antenne argentine de Masterchef, Wanda Nara a accordé un entretien à Telefe Noticias où elle est revenu sur le choc de sa maladie : « A la base, je venais pour un test de routine que je fais toujours avant de partir en voyage, où que je sois. J'ai été un peu choquée parce que la première chose qu'on m'a dite, c'est que je ne pouvais pas prendre l'avion. Ils ne savaient pas pour combien de temps. C'était un choc pour toute la famille parce que le club (Galatasaray) venait juste d'envoyer un avion à Mauro (Icardi) pour que nous puissions déménager et partir. Tout cela a été très soudain ».

Wanda Nara veut parler pour aider les personnes également victime de cette maladie

Si elle tient à garder pour elle le diagnostic précis, la femme d'affaires est déjà rentré dans le combat contre la maladie : « C'est la vie (…) Je pense qu'il faut aller de l'avant. Mon hésitation, ou non, à sortir et à le dire est due au fait que cela est parfois mal vu et génère des controverses. J'aimerais trouver les mots justes pour aider quelqu'un qui en a besoin. Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour aider dans ce sens, mais j'y travaille ». La belle a d'ailleurs confirmé qu'il irait se faire soigner dans son pays à l'hôpital Fundaleu de Buenos Aires.

En attendant de démarrer son traitement en Argentine, la femme de Mauro Icardi prend un peu de bon temps en famille du côté d'Istanbul et, fidèle à elle-même, se prélasse en bikini sur les plages turques pour contenter ses followers sur Instagram. On ne se refait pas...

