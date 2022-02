Wanda Nara met fin aux rumeurs avec Icardi, Ronaldo soulagé, Rami avec une star de télé-réalité ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Honneur à la plus populaire : Wanda Nara a mis aux rumeurs de séparation avec Mauro Icardi. Sur Instagram, l'Argentine a posté une photo d'elle avec l'attaquant du PSG et deux de leurs enfants, accompagnée de cette légende : "L'amour dans ma vie". La pose ne laisse place à aucune interprétation puisque l'on voit Icardi embrasser tendrement sa moitié.

Toujours au rayon bonnes nouvelles, The Sun annonce que Cristiano Ronaldo n'a plus à s'inquiéter de Kathryn Mayorga. L'Américaine, qui l'accuse d'un viol survenu en 2009 mais qui avait accepté de 330.000€ pour abandonner ses poursuites, aurait vu sa plainte classée sans suite par le procureur de Las Vegas. Elle réclamait 66 M€ de dommages et intérêts...

Enfin, Adil Rami continue d'avoir des relations très médiatisées ! Après Pamela Anderson et après s'être fait renvoyer dans ses buts par la Marseillais Alix, rendue célèbre par l'émission Les Princes de l'Amour, le défenseur désormais à Troyes serait en couple avec Léna Guillou. Cette dernière serait tellement amoureuse qu'elle ne devrait plus faire de télé-réalité et donc ne pas participer à la prochaine saison de La Villa des Cœurs Brisés. Troquer une villa immense et ensoleillée avec plein de beaux garçons pour la cité bourguignonne, et ce en plein hiver, il faut effectivement être accro...