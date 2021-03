PSG - Mercato : le match face au Barça, Mbappé... Pochettino se livre !

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des transferts les plus chers

Sa parole est rare. Auprès de Canal +, Mauricio Pochettino s'est livré après la qualification du PSG face au FC Barcelone. Pour le coach argentin, c'est un grand défi réussi mais qui n'a pas été simple, notamment au retour : "On parlait beaucoup de la remontada. Le club l'a vécue... Maintenant, on peut tourner la page. Avoir éliminé le Barça, qui a toujours rejoint les quarts ces dernières années, c'est un grand accomplissement. À la mi-temps du match retour, nous étions paralysés. Il y avait de l'émotion dans le vestiaire. Les joueurs n'avaient pas le recul par rapport à la rencontre. Il était nécessaire de corriger certaines choses. On se devait d'être plus agressifs."

À la fin de l'entretien, Mauricio Pochettino a évoqué l'avenir de Kylian Mbappé : "Quel entraîneur ne voudrait pas de Kylian ? Je pense que je dois établir une relation vraie, sur la confiance. Je vais devoir donner le plus possible. Tous les joueurs qui ont une proposition de prolonger évaluent le staff technique en place. Il faut rester simple, le plus possible."