PSG, OGC Nice : Pochettino complique les choses pour son départ et bloque Galtier et Favre

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

La signature de Christophe Galtier est imminente (Paris a même réussi à faire baisser son prix à 8 millions d’euros selon Nice Matin) et le PSG a écarté directement la piste Zidane par l’intermédiaire de son président Nasser Al Khelaifi.

Tout semblait réglé en ce qui concerne le banc du PSG la saison prochaine à l’exception d’un détail qui avait sûrement échappé aux dirigeants. Il y a encore un entraîneur en place au PSG qui ne va pas se laisser mettre à la porte aussi facilement.

Mauricio Pochettino retarde la clôture du dossier. Le technicien argentin demande la somme qui lui est dûe pour être démis de ses fonctions. Elle avoisine les 22 millions d’euros. En plus de ça les démarches administratives longues et complexes sont retardées par ses avocats.

Ces derniers se trouvant à l’étranger, le décalage horaire complique les discussions avec les dirigeants parisiens et le dossier traîne en longueur. Par conséquent, le retard du départ de Pochettino retarde l’officialisation de Galtier et impacte même l’OGC Nice qui ne peut pas signer Lucien Favre.

Pour résumer

Le départ de Mauricio Pochettino traîne à cause de ses avocats et du décalage horaire qui complique les discussions avec le PSG. Le dossier bloque les signatures de Galtier à Paris, et a fortiori, de Lucien Favre à l'OGC Nice.