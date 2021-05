PSG – Mercato : Théo Hernandez (Milan AC) met un gros stop à Paris !

Zapping But! Football Club PSG - Manchester City : l'histoire des confrontations entre Pochettino et Guardiola

Le PSG a des vues sur Théo Hernandez, le défenseur français du Milan AC. Mais l'affaire est loin d'être gagnée pour Leonardo et le club de la capitale. En effet, Nicolo Schira, le journaliste italien, spécialiste des transferts, révèle ce lundi que le joueur ne veut pas quitter le Milan AC.

Et que le club lombard n'a pas l'intention de le vendre. « Dans les prochaines semaines, Maldini et les agents du joueur vont parler pour une prolongation de on contrat et un nouveau salaire (3,5 M€ par an), alors que Theo gagne 1,5 M€ en ce moment », indique en effet Schira.

