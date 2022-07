PSG - Mercato : une belle carotte promise à Wanda Nara avec Icardi ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Rendez-vous pour « SMS »

Nasser Al Khelaifi en sait quelque chose, il est extrêmement difficile de se débarrasser de Mauro Icardi qui dispose d’une place royale à Paris. Un transfert chhez un promu de Serie A paraîtrait encore plus improbable et pourtant, l’ancien président italien Sylvio Berlusconi a un plan pour recruter l’argentin à l’AC Monza.

D’après le journaliste italien Nicolo Schira, il y a pour Mauro Icardi, tout un projet autour de lui. Il serait la star de Monza, club en construction avec un budget important qui bâtirait autour de lui. Mais surtout, Berlusconi aurait promis à sa femme Wanda Nara que Mediaset lui réouvrerait ses portes. La WAG-agent de Mauro Icardi pourrait retrouver un rôle de chroniqueuse dans l’émission de télé-réalité La Talpa.

La stratégie de l’Italien pourrait-elle enfin libérer Nasser Al Khelaifi de son attaquant ?

