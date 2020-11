PSG - Mercato : Wanda Nara veut exfiltrer Mauro Icardi loin de Paris !

Vainqueur du derby milanais, l'AC Milan s'était vu féliciter par Wanda Nara. Pourtant la femme et agent de Mauro Icardi a longtemps été passionné par l'Inter Milan. En effet, Mauro Icardi a évolué six ans pour les Nerazzurri. Mais, cet été, le PSG a décidé s'attacher les services du buteur argentin. Depuis, Icardi peine à s'imposer comme l'attaquant central du PSG. Il a connu de nombreuses blessures et un grand manque de confiance. Thomas Tuchel apprécie peu le profil du joueur formé au FC Barcelone.

Alors, et ce malgré un contrat à long terme, Wanda Nara oeuvre déjà en coulisses pour trouver un nouveau point de chute à son mari. Et finalement, l'avenir d'Icardi pourrait bien le ramener en Lombardie pour défendre les couleurs de... l'AC Milan ! D'après le media espagnol Todofichajes, l'Argentin serait effectivement prêt à frapper un grand coup en signant pour le rival, l’AC Milan.

Transféré pour 50 millions d’euros de l’Inter au PSG l’été dernier, Icardi pourrait devenir le futur remplaçant de Zlatan Ibrahimovic. Un « accord de principe » aurait même été conclu entre Ivan Gazidis, le boss du Milan AC, et Wanda Nara. La famille Icardi vit d'ailleurs toujours en Italie. Affaire à suivre.