PSG - Mercato : Alli, Eriksen, Paredes... un coup de billard se profilerait

Comme chaque début de mercato, les grandes manoeuvres se préparent. Ce dimanche après-midi, la Gazzetta Dello Sport a enflammé la toile. Le quotidien italien persiste et signe : Leandro Paredes, milieu du PSG, est la priorité d'Antonio Conte. Le coach de l'Inter apprécie l'Argentin et souhaite l'arracher au club de la capitale dès ce mois de janvier. Cette dernière semaine, l'Équipe a annoncé que les Rouge et Bleu pourraient se délester de l'ex-élément du Zenith en échange de 20M€.

Mais, problème, les Interistes devront faire de la place dans leur effectif. Pas satisfait par l'apport d'Eriksen, arrivé l'hiver dernier, Conte voudrait le renvoyer à Tottenham. D'après la presse anglaise, José Mourinho ne serait pas fermé à cette hypothèse. Le Portugais apprécie le profil du Danois et surtout, son éventuelle arrivée pourrait lui permettre de remplacer Dele Alli qui figure sur les tablettes.... du PSG !

Un véritable jeu de chaises médicales pourrait se mettre en place : Paredes signerait à l'Inter, Eriksen rejoindrait Tottenham et Alli deviendrait la première vedette de l'ère Pochettino. Une affaire où toutes les parties seraient gagnantes.