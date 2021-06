ASSE, FC Nantes, OM – Mercato : Sergio Ramos et Donnarumma au PSG, Jérôme Alonzo ne comprend pas !

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres de la carrière de Georginio Wijnaldum

Après Georginio Wijnaldum, le PSG tente de finaliser l'arrivée du Marocain de l'Inter Milan Achraf Hakimi et cible aussi Sergio Ramos, libre de tout contrat, et s'apprête à annoncer l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, le gardien italien du Milan AC et de la sélection italienne.

Mais dans L'Equipe du Soir, Jérôme Alonzo s'est interrogé sur la pertinence de l'arrivée de Donnarumma, et des contacts avec Ramos... « Sergio Ramos, j'adore ce joueur, ce qu'il apporte sur le terrain et en dehors. Mais s'il y a un poste où il y a une stabilité au PSG, c'est en défense centrale, et on annonce Ramos... Il y a aussi une stabilité au poste de gardien avec Navas et on annonce Donnarumma... », a glissé l'ancien portier.