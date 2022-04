ASSE - Mercato : le PSG fonce sur un improbable attaquant des Verts !

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Selon les informations de Foot Mercato, le Paris Saint-Germain s'intéresserait à un jeune attaquant de l'AS Saint-Etienne. Il s'agirait de Jibril Othman (17 ans), qui a été convoqué pour la première fois avec l'équipe de France U16 en mars 2020.

Le PSG prospecte à l'ASSE

Meilleur buteur du championnat National U19 cette saison, le Français d'origine tunisienne, qui a un profil comparable à Karim Benzema, serait suivi depuis plus d'un an par le club de la capitale, qui voudrait le recruter lors du prochain mercato estival et aurait intensifié les discussions au cours des dernières semaines pour le convaincre.

🚨Info : Le #PSG est intéressé par l'un des attaquants les plus talentueux de sa génération 2004 : Jibril Othman 🇫🇷🇹🇳.https://t.co/JkbVgt4vss — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 30, 2022

Pour résumer Le Paris Saint-Germain s'intéresserait au jeune attaquant de l'ASSE, Jibril Othman, meilleur buteur du championnat National U19 cette saison. Le club de la capitale voudrait le recruter dès cet été.

Fabien Chorlet

Rédacteur