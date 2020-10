PSG - Mercato : critiqué par Tuchel, Leonardo a pourtant réalisé un gros coup

Durant le dernier marché des transferts, des tensions sont apparues entre Thomas Tuchel et Leonardo au sein du PSG. Le premier a reproché au second, un mercato laxiste. Pourtant, le directeur sportif brésilien peut se targuer d'avoir réaliser une belle affaire.

Performant depuis sa venu dans la capitale, en prêt (option d'achat à 8 millions d'euros), Alessandro Florenzi a séduit les supporters des Rouge et Bleu. Et l'AS Roma, son ex-club, est déjà en train de s'en mordre les doigts. Interrogé en conférence de presse ce samedi, Pablo Fonseca, entraîneur des Giallorossi, a avoué avoir tenté de conserver l’international italien. "Je voulais que Florenzi reste avec nous, il aurait été utile dans ce système. Il a décidé de jouer au PSG et je comprends cette décision. Mais c'était mon intention de le faire rester." Finalement, Tuchel pourrait féliciter Leonardo au terme de la saison.