FC Barcelone, PSG - Mercato : ce qui a tout changé pour Wijnaldum

Ce devait être une évidence. Comme pour Memphis Depay, ou encore Sergio Aguero, le FC Barcelone avait entamé des discussions poussées avec le milieu de terrain de Liverpool, Georginio Wijnaldum. Lui-aussi en fin de contrat.

La rumeur, d'alors, indiquait même un contrat longue durée en Catalogne. C'est pourtant bien au PSG que le Batave a signé. Et hier, lors de ses quelques mots accordés aux médias du club, il a aussi expliqué pourquoi.

"J’étais en fin de contrat, et plusieurs clubs m’ont contacté. Quand Paris est venu à ma rencontre, tout s’est très bien passé, et j’ai eu rapidement envie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino m’avait déjà approché à l’époque, pour me faire signer à Tottenham, j’avais donc déjà beaucoup échangé avec lui. Tout le club m’a fait sentir qu’il me voulait vraiment, ça a beaucoup joué dans ma décision."