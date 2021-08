FC Barcelone - Mercato : accord imminent entre Messi et le PSG, la durée du contrat dévoilée !

Zapping But! Football Club PSG : le parcours en Ligue des Champions des Parisiens

Depuis l'officialisation du départ de Lionel Messi du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain est le grand favori pour recruter la star argentine cet été. Et selon les informations de Foot Mercato, les négociations entre la Pulga et le PSG seraient à un stade avancé. Un contrat de deux ans, plus une année en option est évoqué.

Le club de la capitale serait optimiste quant à l'arrivée de Lionel Messi et se serait même déjà rapproché de la Ligue de Football Professionnel (LFP) en prévision de l'enregistrement du contrat.

🚨Info : Nasser Al-Khelaïfi 🇶🇦 n'a pas attendu la fin officielle de l'histoire entre Messi 🇦🇷 et Barcelone pour travailler sur le dossier. Le #PSG se place en immense favori pour l'accueillir. L'optimisme règne au club et le contrat de La Pulga est prêt.https://t.co/NDCJMiMuNg — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 6, 2021

Alors que la télévision argentine a annoncé que Lionel Messi serait tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain, le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, va dans ce sens