FC Barcelone - Mercato : Daniel Riolo rappelle au PSG un détail flippant sur Dembélé

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

La cause d’Ousmane Dembélé (24 ans) semble entendue au FC Barcelone. Aux dernières nouvelles, le club catalan considère la bataille perdue pour le champion du monde 2018, que Xavi pourrait ne plus faire jouer lors des six derniers mois de son contrat en guise de sanction.

Le PSG, conscient qu’il pourrait perdre Kylian Mbappé (23 ans) à l’été 2022, se serait déjà rapproché de l’entourage de Dembélé pour prendre le pouls de la situation. Daniel Riolo a donné son sentiment sur la possibilité de le faire débarquer au PSG et ne semble pas du tout convaincu par son profil.

« Dembele au Barça ? Je lis bilan mitigé… ah bon. 100 millions, 50% des matches, aucun souvenir fort si ce n’est un Barça-Liverpool où il rate tout. Donc le foot, c'est des contrats maintenant et plus des performances ? Très curieux de voir quel club va lui faire confiance, a-t-il tweeté. Même en Allemagne ce n'est pas dingue… quelques gros matches mais on ne parle pas d’un grand joueur. »

Dembele au Barça ? Je lis bilan mitigé … ah bon. 100 millions, 50% des matches, aucun souvenir fort si ce n’est un Barça Liverpool où il rate tout. Donc le foot c des contrats maintenant et plus des performances ?? Très Curieux de voir quel club va lui faire confiance — Daniel Riolo (@DanielRiolo) December 30, 2021