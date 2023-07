FC Barcelone - Mercato : Dembélé au PSG à cause de l’OL ?

A la recherche de renforts offensifs, le PSG fonce sur Ousmane Dembélé selon RMC. Mais l'international du FC barcelone ne semble être qu'un plan B pour Paris. A en croire Fabrizio Romano, c'est Bradley Barcola, la pépite de l'OL, qui est la priorité parisienne.

Sauf que l'OL aurait décliné une offre de 30 M€ émanant du club de la capitale, qui se serait donc retourné vers Dembélé. Dont la clause libératoire de 50 M€ peut être levée jusqu'au 31 juillet, c'est à dire demain...

