FC Barcelone - Mercato : des premiers contacts entre Messi et le PSG !

Contre toute attente, le FC Barcelone a annoncé ce jeudi que Lionel Messi ne prolongerait pas avec le club blaugrana. « Malgré un accord entre le FC Barcelone et Lionel Messi et avec l'intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd'hui, il ne sera pas possible d'officialiser en raison d'obstacles économiques et structurels », a expliqué le Barça dans un communiqué. La star argentine est donc libre de tout contrat et son arrivée au Paris Saint-Germain prend de l’ampleur depuis quelques heures.

Et selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, le PSG aurait déjà commencé les contacts directs avec Lionel Messi. De son côté, le journaliste de RMC Sport, Loïc Tanzi, avance que le club de la capitale devrait bien tenter de recruter le sextuple Ballon d’Or cet été mais que le montage financier serait très difficile à réaliser.

