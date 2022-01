FC Barcelone - Mercato : l'arrivée d'Ousmane Dembélé fait débat au PSG

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Mundo Deportivo annonce ce lundi une réunion au sommet entre les dirigeants du FC Barcelone et Ousmane Dembélé. Hier soir, José Alvarez avait confirmé dans El Chiringuito que le PSG était bien à l’affût en cas de départ de Kylian Mbappé. En fin de contrat au Barça, l'ancien rennais demanderait 20 M€ de prime à la signature pour prolonger son contrat avec le club catalan, et un salaire annuel brut de 40 M€. Des sommes astronomiques, qui, avec sa propension aux blessures (il a passé plus de 700 jours à l'infirmerie depuis son arrivée au Barça), peuvent expliquer la défiance que suscite le joueur.

En effet hier, dans l'émission L'Equipe du Soir, à la question « Dembélé est-il une bonne idée pour le PSG », le « non » a rallié 78% des suffrages !

🔴 Ousmane Dembélé a réclamé un salaire annuel brut allant jusqu'à 40 M€ pour prolonger au Barça et une prime à la signature de 20 M€. 🤯



Le club a été choqué par ces demandes.



(@gerardromero) pic.twitter.com/uBU0XPZZ60 — Actu Foot (@ActuFoot_) December 29, 2021