FC Barcelone – Mercato : le clin d'oeil de Lionel Messi au PSG

Jeudi soir, Robert Lewandowski (Bayern Munich, 32 ans) a remporté le trophée FIFA The Best du meilleur joueur du monde en 2020. Un succès logique du Polonais, vainqueur de la Ligue des Champions à l'issue de la meilleure saison de sa carrière. L'attaquant a été élu par les sélectionneurs, les capitaines d'équipe, les journalistes et les fans avec 52% des voix, devançant notamment Cristiano Ronaldo (Juventus) et Lionel Messi (FC Barcelone).

⚠️ Votos para NEYMAR y MBAPPÉ



💥 Votos para KEYLOR...¡Y TER STEGEN fuera!



Los GUIÑOS de MESSI al PSG, con @plazacasals en #ChiringuitoTheBest pic.twitter.com/2Vm3eKhvhV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 17, 2020

Messi même mis Navas devant Ter Stegen !

Parmi les votes les plus significatifs des capitaines de sélections, il y avait bien évidemment ceux de l'Argentin et du Portugais. L'occasion de se rendre compte que Messi a vraiment (beaucoup) aimé l'épopée du PSG en Ligue des Champions, accordant son vote à Neymar Jr devant Kylian Mbappé et enfin Robert Lewandowski (même classement que le capitaine du PSG et du Brésil Thiago Silva). Certains y verront un signe de l'intérêt de la star du Barça, en fin de contrat en juin, pour le projet parisien... d'autant qu'il a aussi préféré Keylor Navas à son propre gardien Marc André ter-Stegen !

… Alors que CR7 a voté Messi

Toujours est-il que Léo Messi a décidément bien du mal à nommer Cristiano Ronaldo alors que l'inverse n'est pas vrai. En effet, dans son classement, le Portugais s'est voulu plutôt fair-play en plaçant la Pulga en deuxième position derrière Robert Lewandowski mais devant le premier joueur du PSG choisi (Kylian Mbappé).